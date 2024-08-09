Türkiye yeni ferrokrom fabrikasına kavuştu! Bakan Kacır: Sanayi tarihimize yeni sayfa açacak

"YAPAY ZEKA TEMELLİ ÜRETİM MODELİ, KARBON AYAK İZİ AZALTICI UYGULAMALAR..."

Orhaneli'deki bu fabrikanın yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Kacır, tesisin Türkiye sanayisinin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin edeceğini ve aynı zamanda Türkiye'yi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacağını belirtti.

Fabrikanın yapay zeka temelli üretim modeli, karbon ayak izi azaltıcı uygulamaları, son teknoloji ve çevreci üretim prosesi, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak 80 megavatlık güneş enerjisi santraliyle "yeşil ve dijital dönüşüm vizyonu"nu en güçlü şekilde yansıttığına dikkati çeken Kacır, "Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesise, bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki sunduk. Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren bu tesisin ardından sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması artık hep birlikte öncelikli bir hedefimiz. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız. Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, müteşebbisleri cesaretlendirerek, üretimin kalbi tesisleri her daim destekleyerek, ülkenin dört bir yanında kalkınma hareketinin öncüsü olmayı sürdüreceklerini anlatan Kacır, açılışı gerçekleştirilen tesisin bugünün temellerini sağlamlaştırarak yarınlara daha güçlü ve bağımsız ulaşma kararlılığının simgesi olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Kacır'a hediye takdim edildi ve dua edilerek, fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Kacır ve beraberindekiler, fabrikayı gezdi.

Açılış törenine, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy ile AK Parti'li bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.