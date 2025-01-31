Türkiye Yüzyılı, ‘Bereketin Yüzyılı’ olacak

Türkiye'ninönümüzdeki beş yıl boyunca tarım, gıda, orman ve su konusunda atacağı adımlara zemin hazırlaması beklenen 4'üncü Tarım Orman Şûrası'nın hazırlık çalıştayı, bin 339 uzman ismin katılımıyla başladı. "Türkiye Yüzyılı, Bereketin Yüzyılı" temasıyla toplanan çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şurada dinamik ve modern bir bakış açısıyla sektörü yeniden ele alacak, detaylı tartışmalar, çalışmalar ve analizler yapacağız" dedi. Tarım ve ormanın önündeki 5 yılının planlanacağı şura kapsamında 16 tematik başlıkta 'çalışma grupları' oluşturulduğuna değinen Yumaklı, "Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su yönetiminden balıkçılığa, güvenilir gıdadan tarım-sanayii entegrasyonuna, ormancılıktan biyoçeşitliliğe, lojistikten finansmana, pazarlamadan teknolojiye kadar, ilgili bütün konuları bu gruplar içinde topladık. Ayrıca önceki şûralardan farklı olarak, 'Atölye Çalışmaları' ismini verdiğimiz yan etkinlikler planladık. Bugün, tarımın artık sadece tarım olmadığını biliyoruz. 'Tarım diplomasisi', 'Tarım ekonomisi' gibi konuları da atölyeler içerisinde çalışacağız" dedi. Bundan önce 3 Şura gerçekleştirildiğini hatırlatan Yumaklı, "Alınan kararlar, sektörümüzün ilerlemesi için büyük katkı sağlamıştır. 3. Tarım Orman Şûrası sonuç bildirgesinde yer alan kararlardan, 38'i için eylem planı oluşturuldu ve bunların 30'u tamamlanırken diğer 5'inde yüzde 90 üzeri gerçekleşme sağlanmıştır" dedi. Şura, 87 farklı üniversiteden 251 akademisyen, 229 farklı sivil toplum kuruluşu (STK), oda, birlik ve kooperatiften 355 temsilci, özel sektörden 178 yetkili ve 555 uzman kamu personelinden bin 339 üyeyle gerçekleşecek. Yumaklı, Tarım Orman Şurası'nı 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceklerini belirterek, "Mayıs ayında Şura Sonuç Bildirgesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.