Türkiye Yüzyılı ulaşım yüzyılı olacak

Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu,
çalışmasına başlanan
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı
Tren Hattı'nın önemini vurgulayarak,
"Sadece Akdeniz
Bölgesi'ne hizmet eden
bir proje değil. Bu bütün
Akdeniz'in bütün Türkiye'ye
ulaşımını sağlayacak bir
proje. Bizim için gerçekten
çok kıymetli" diye konuştu.
Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
Uraloğlu, vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.