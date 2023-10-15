Türkiye Yüzyılı ulaşım yüzyılı olacak

Ulaştırmave Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu,çalışmasına başlananMersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HızlıTren Hattı'nın önemini vurgulayarak,"Sadece AkdenizBölgesi'ne hizmet edenbir proje değil. Bu bütünAkdeniz'in bütün Türkiye'yeulaşımını sağlayacak birproje. Bizim için gerçektençok kıymetli" diye konuştu.Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.Uraloğlu, vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.