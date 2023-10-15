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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Türkiye Yüzyılı ulaşım yüzyılı olacak

Türkiye Yüzyılı ulaşım yüzyılı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmasına başlanan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın önemini vurgulayarak, "Sadece Akdeniz Bölgesi'ne hizmet eden bir proje değil. Bu bütün Akdeniz'in bütün Türkiye'ye ulaşımını sağlayacak bir proje. Bizim için gerçekten çok kıymetli" diye konuştu.
Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
Uraloğlu, vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.
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Türkiye Yüzyılı ulaşım yüzyılı olacak
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