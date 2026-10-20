Turkuvaz Medya'da "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi”

Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", şehirlerin markalaşma alanındaki deneyimlerini paylaşmak, başarılı uygulamaları gündeme taşımak ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirmek amacıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirecek zirvede, şehirlerin markalaşma süreçlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm, altyapı yatırımları, akıllı şehir uygulamaları, turizm, gençlik ve spor gibi başlıklar ele alınacak.

ŞEHİRLERİN GELECEĞİ ORTAK AKILLA DEĞERLENDİRİLECEK

Zirvenin açılış konuşmalarını Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir gerçekleştirecek.

Beş panel ve bir özel oturumdan oluşan zirvede, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanları yerel yönetimlerin deneyimlerini, hayata geçirilen projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaşacak.

MARKALAŞMADAN KENTSEL DÖNÜŞÜME ŞEHİRLERİN GÜNDEMİ

A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" panelinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dirençli şehirlerin inşasına yönelik çalışmaları değerlendirecek.

ALTYAPI, ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİRLER MASAYA YATIRILACAK

Ardından Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" panelinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yer alacak.

Öğleden sonraki bölümde Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek özel oturumun konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olacak.

Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" başlıklı panelde ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu şehirlerin dijital dönüşümünü ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarını ele alacaklar.

TURİZM, GASTRONOMİ, GENÇLİK VE SPOR DA GÜNDEMDE

Zirvenin son bölümünde Merve Türkay'ın moderatörlüğünde iki panel gerçekleştirilecek.

"Şehirlerde Gençlik ve Spor" panelinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gençlere yönelik projeleri ve spor yatırımlarını paylaşacak.

"Şehirlerde Turizm ve Gastronomi" panelinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehirlerin turizm potansiyelini ve yerel değerlerin markalaşmaya katkısını değerlendirecek.

Türkiye'nin marka şehirlerinin gelişim yolculuğuna ışık tutmayı amaçlayan zirve, yerel yönetimlerin deneyimlerinin paylaşılmasına ve şehirlerin geleceğine ilişkin farklı perspektiflerin ortaya konulmasına zemin hazırlayacak.

Tarih: 21 Ekim 2026, Çarşamba

Saat: 10.00

Yer: Turkuvaz Medya Merkezi

Saat Oturum Sunucu / Moderatör Konuşmacılar 10.00–10.20 Açılış konuşmaları Merve Tepe — A Haber Spikeri Abdulhalik Çimen — Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü

Abdullah Özdemir — AK Parti İstanbul İl Başkanı

Mustafa Demir — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili 10.40–11.20 Panel I: Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler Merve Tepe Mehmet Sekmen — Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

İsmet Yıldırım — Ümraniye Belediye Başkanı 11.25–12.00 Panel II: Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri Haktan Uysal Şahin Biba — Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Faruk Özlü — Düzce Belediye Başkanı 12.00–12.30 Panel III: Şehirlerde Turizm ve Gastronomi Haktan Uysal Muhammet Sunar — Palandöken Belediye Başkanı

Veysi Şahin — Midyat Belediye Başkanı 13.00–14.00 Öğle yemeği arası — — 14.00–14.20 Özel oturum Haktan Uysal Ahmet Büyükgümüş — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili 14.20–15.00 Panel IV: Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar Merve Türkay Mehmet Tevfik Göksu — Esenler Belediye Başkanı

Mustafa Candaroğlu — Arnavutköy Belediye Başkanı 15.00–15.15 Kahve arası — — 15.15–16.00 Panel V: Şehirlerde Gençlik ve Spor Merve Türkay Sami Er — Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Murat Ercan — Sincan Belediye Başkanı

Mehmet Canpolat — Haliliye Belediye Başkanı

Abdurrahman Dursun — Sultangazi Belediye Başkanı

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör