Türkiye yüzyılının en büyük dönüşümü Okmeydanı şehir yenileme projesinde temel atılacak

Beyoğlu Okmeydanı'nda yarım asırdır kurulan hayal gerçek oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi, Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'dan başladı.
Hak sahipleriyle yapılan uzlaşmaların ardından eski yapıların yıkım işlemleri tamamlandı. Bölgenin yeniden inşası, 5 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Fetihtepe 1.Etap Temel Atma Töreni ile başlayacak.
1 etabı 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak olan projenin tamamı ise 1,5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Proje tamamlandığında Okmeydanı'nda yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölümü yeniden inşa edilmiş olacak.
Proje ile hak sahipleri depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan, daha fazla yeşil alana sahip bir Okmeydanı'nda yaşama imkanı bulacak.
Fetihtepe birinci etap temel atma töreni 5 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Fetihtepe Camii'nin yanında gerçekleştirilecek.