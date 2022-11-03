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Giriş Tarihi: 3.11.2022 16:31

Türkiye yüzyılının en büyük dönüşümü Okmeydanı şehir yenileme projesinde temel atılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türkiye yüzyılının en büyük dönüşümü Okmeydanı şehir yenileme projesinde temel atılacak

Türkiye Yüzyılı’nın en büyük dönüşüm projesi olan Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve hak sahiplerinin katılacağı “Fetihtepe 1.Etap Temel Atma Töreni” ile gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Okmeydanı'nda yarım asırdır kurulan hayal gerçek oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi, Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'dan başladı.

Hak sahipleriyle yapılan uzlaşmaların ardından eski yapıların yıkım işlemleri tamamlandı. Bölgenin yeniden inşası, 5 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Fetihtepe 1.Etap Temel Atma Töreni ile başlayacak.

Fetihtepe 3550. Ada'da Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı tamamlanan 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan inşa edilerek mevcut hak sahiplerine teslim edilecek.

1 etabı 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak olan projenin tamamı ise 1,5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Proje tamamlandığında Okmeydanı'nda yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölümü yeniden inşa edilmiş olacak.

Proje ile hak sahipleri depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan, daha fazla yeşil alana sahip bir Okmeydanı'nda yaşama imkanı bulacak.

Fetihtepe birinci etap temel atma töreni 5 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Fetihtepe Camii'nin yanında gerçekleştirilecek.

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Türkiye yüzyılının en büyük dönüşümü Okmeydanı şehir yenileme projesinde temel atılacak
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