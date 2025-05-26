Türkiye’de 10 yıllık konut politikası oluşturulmalı

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye'de 6-7 yıl önce yüzde 70 civarında olan konut sahipliği oranının 50'ye düştüğünü belirterek, "Dolayısıyla hem ev sahipliği hem kiracılık alanında alışılmadık bir döneme giriyoruz. Demografik olarak bakıldığında, Türkiye'de hane halkı büyüklüğü giderek küçülüyor. Ancak hane sayısı artıyor. Solo yaşam biçimi özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşıyor. 10 yıllık bir konut politikası oluşturulmalı; arsa, finansman, tasarım, konut tipleri net olarak planlanmalı. Bu amaçla kamu, özel sektör ve STK'ların katılacağı bir 'Türkiye Konut Politikası Platformu' oluşturulması gerekiyor" dedi. Çekici, devletin elindeki arsaları gayrimenkul geliştiricilere belli bir proje dönemi için ödünç vermesi durumunda, on binlerce konut inşa edilebileceğini söyledi.Çekici, uzun süredir beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları (PGYF) tebliğinin çıktığını, ancak uygulamada bazı yapısal sorunlar olduğunu, 17 Haziran'da Ankara'da masaya yatıracaklarını söyledi. Türkiye'de kentsel dönüşümde ciddi bir bilinç eksikliği olduğunu anlatan Çekici, "Kentsel Dönüşüm Okury