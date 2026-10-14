Türkiye’de 23 şehre 260 milyon avroluk kaynak sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı Kapanış Konferansı'nda yaptığı açıklamada, 23 ilde yürütülen 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını bildirdi. Programla KOBİ'lerin ileri teknoloji altyapılarıyla buluşturulmasının, araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerinin katma değerli üretime dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Kacır, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve teknolojik iş birliğine ilişkin verileri de paylaştı.
KOBİ'LERE VE SANAYİYE MİLYONLARCA AVROLUK DESTEK
Ankara'da düzenlenen Rekabetçi Sektörler Programı Kapanış Konferansı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina di Sebastiano katıldı.
Türkiye'nin rekabetçi üretim altyapısıyla geniş bir coğrafyada ihracatçı ülkeler arasında yer aldığını belirten Kacır, 30 yıllık Gümrük Birliği'nin Türk sanayisini Avrupa'nın üretim ve tedarik zincirlerinin önemli bir parçası haline getirdiğini ifade etti. Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 233 milyar dolara ulaştığını belirten Kacır, ekonomik ilişkilerin yanı sıra bilim, teknoloji, enerji ve güvenlik alanlarında da ortak çıkarların bulunduğunu söyledi.
İLK DÖNEMDE 43 İLDE 46 PROJEYE 500 MİLYON AVRO
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) rekabetçilik başlığında yaklaşık 20 yıldır sorumluluk üstlendiklerini belirten Kacır, programın ilk döneminde bölgesel kalkınma ve KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasına odaklandıklarını bildirdi.
Kacır, ilk dönemde 43 ilde 46 projeye yaklaşık 500 milyon avro kaynak sağlandığını belirterek, bu yatırımlarla 10 iş geliştirme merkezi, 9 ortak kullanım üretim tesisi, 8 Ar-Ge ve yenilik merkezi, 3 lisanslı depo ve bir lojistik merkezi kurulduğunu aktardı.
Bu yatırımlar sayesinde 20 binden fazla KOBİ'nin modern üretim altyapılarıyla buluşturulduğunu ve yaklaşık 300 yeni işletmenin kurulmasına öncülük edildiğini ifade eden Kacır, 14 binden fazla KOBİ için 1 milyar avroluk kredi hacmi oluşturulduğunu, girişimlere de 50 milyon avroluk yatırım desteği sağlandığını kaydetti.
40 PATENT TESCİL EDİLDİ
2014-2020 dönemini kapsayan IPA II kapsamında Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünün hızlandırılmasına ve yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesine odaklandıklarını belirten Kacır, bu dönemde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını söyledi.
Program kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla 40 patentin tescil edildiğini belirten Kacır, oluşturulan altyapı ve kabiliyetlerin Türkiye'nin diğer Avrupa Birliği programlarından yararlanmasına da katkı sağladığını ifade etti.
UFUK AVRUPA'DAN 496 MİLYON AVROLUK FON
Kacır, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı olarak nitelendirdiği Ufuk Avrupa kapsamında, 2021'den bu yana Türkiye'den kuruluşların yer aldığı 992 projeyle 496 milyon avroluk fon desteğinin ülkeye kazandırıldığını bildirdi. Türk kuruluşlarının 85 projede konsorsiyum koordinatörlüğü üstlendiğini de belirtti.
İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) ile devamındaki Tek Pazar Programı kapsamında sağlanan desteklere değinen Kacır, 243 bin 654 KOBİ'nin finansal araç ve proje desteklerinden yararlandığını açıkladı.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SÜPER BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Dijital Avrupa Programı kapsamında sanayicilerin, girişimcilerin ve üniversitelerin kritik teknoloji altyapılarına erişiminin sağlandığını belirten Kacır, Türkiye'deki araştırmacı ve kurumların Avrupa'nın önde gelen süper bilgisayar altyapılarında bugüne kadar yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hesaplama kapasitesinden ücretsiz yararlandığını söyledi.
Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına katılan 8 konsorsiyum aracılığıyla KOBİ'lerin, girişimcilerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünün desteklendiğini kaydeden Kacır, IPA III döneminde de imalat sanayisinin dijital dönüşümü, yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve araştırma kapasitesini güçlendirmeye yönelik projelerin sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda, AB iş birliğiyle kurulan merkez ve altyapıların kapasitelerini artırmak amacıyla Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı gibi ulusal destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini ifade etti.
SANAYİNİN KARBONSUZLAŞMASI İÇİN 5,7 MİLYON AVRO
Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) kapsamında Avrupa Birliği ile yeşil dönüşüm alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Kacır, IPA III kapsamında platform için sağlanacak 5,7 milyon avroluk AB desteğinin, sanayinin karbonsuzlaşma yatırımlarına daha fazla finansman sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.
Kacır, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 mali dönemine yönelik Küresel Avrupa ve Avrupa Rekabetçilik Fonu çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirterek, yeşil dönüşümden dijital teknolojilere, sağlık ve biyoteknolojiden savunma sanayisi ve uzaya kadar birçok alanda yeni ortaklıklar geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.
TÜRKİYE-AB TİCARET HACMİ 235 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Konferansın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kacır, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ticaret hacminin 235 milyar dolara yaklaştığını söyledi.
Türkiye'nin Avrupa değer zincirleri ve tedarik ağlarında önemli bir oyuncu haline geldiğini belirten Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerin Türk sanayisi ile Avrupa değer zincirleri arasındaki entegrasyona ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin rekabet gücüne katkı sağladığını kaydetti.