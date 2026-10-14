Türkiye’de 23 şehre 260 milyon avroluk kaynak sağlandı

SANAYİNİN KARBONSUZLAŞMASI İÇİN 5,7 MİLYON AVRO

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) kapsamında Avrupa Birliği ile yeşil dönüşüm alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Kacır, IPA III kapsamında platform için sağlanacak 5,7 milyon avroluk AB desteğinin, sanayinin karbonsuzlaşma yatırımlarına daha fazla finansman sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Kacır, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 mali dönemine yönelik Küresel Avrupa ve Avrupa Rekabetçilik Fonu çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirterek, yeşil dönüşümden dijital teknolojilere, sağlık ve biyoteknolojiden savunma sanayisi ve uzaya kadar birçok alanda yeni ortaklıklar geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE-AB TİCARET HACMİ 235 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Konferansın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kacır, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ticaret hacminin 235 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa değer zincirleri ve tedarik ağlarında önemli bir oyuncu haline geldiğini belirten Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerin Türk sanayisi ile Avrupa değer zincirleri arasındaki entegrasyona ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin rekabet gücüne katkı sağladığını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör