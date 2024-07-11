Türkiye’de 8-12 farklı model üretebiliriz

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD'nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye'de 8 ila 12 modelin üretimi üzerinde konuştuklarını belirtti. Li, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi. Coğrafi konumu bakımından Türkiye'nin önemine işaret eden Li, "Türkiye, burada bir üretim merkezi kurma isteğimiz konusunda en üst noktada yer alıyor ve sonrasında sadece Avrupa'ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak" mesajı verdi.Dünya çapında 110 binden fazla Ar-Ge mühendisine sahip olduklarını ve günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, "Bu nedenle Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirmek için bir tutkumuz var. Bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz" dedi.Manisa'daki araziyi çok beğendiklerini söyleyen Li, "Burası bizim evimiz olacak ve burada yerel bir Türk şirketi gibi olacağız" mesajı verdi. En kısa zamanda fabrika inşaatına başlamak istediklerini ve yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılacağını aktaran Li, şunları kaydetti: "Önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz. Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz. Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi haline getirmek istiyoruz." Li, BYD yatırımının Türkiye'ye daha fazla Çinli gelmesini teşvik edeceğini de söyledi.