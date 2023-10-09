Türkiye’de 8 ayda 7,7 milyon araç muayeneden geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verildi.

Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapacak gerçek ve tüzel kişilere ait muayene istasyonlarının açılması ve işletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene hizmetleri kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülüyor.

ARAÇLARDA EN FAZLA "HAFİF KUSUR" GÖRÜLDÜ

Türkiye genelinde 213'ü sabit, 76'sı seyyar, 17'si seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

Bu istasyonlarda, yılın 8 ayında, 7 milyon 732 bin 60 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 5 milyon 489 bin 907'sinin hafif kusurlu, 1 milyon 993 bin 352'sinin ağır kusurlu, 92 bin 568'inin emniyetsiz, 156 bin 233'ünün kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

TEKNİK KUSURLAR TRAFİK KAZALARINDA ÖN SIRALARDA

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en büyük nedeninin sürücü kusurları olduğunu söyledi.

İkinci neden olarak araçların teknik kusurlarının yer aldığını dile getiren Ören, "TÜVTÜRK olarak araç muayene sistemi konusunda verdiğimiz hizmetle, araçlardan kaynaklı teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğu için trafik güvenliğini tehdit ettiği tespit edilen araçların, muayenelerinin ancak bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını anlatan Ören, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmalarının engellendiğine dikkati çekti.

Ören, "TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 102 bin trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın 8 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle: