Türkiye’de ağustosta 134 bin 155 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155'e yükseldi.

Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.

İstanbul, ağustosta konut satışlarında 19 bin 467 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan, 116 ile Bayburt olarak sıralandı.

Ağustosta yabancılara 2 bin 257 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 26,2 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 838 konutla İstanbul aldı. Bu ili 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 15 bin 68 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 381 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 171 konutla İran, 161 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların 3 bin 55'i, ocak-ağustos dönemindeki satışların 18 bin 17'si ilk el satışları olarak kayıtlara geçti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 120 bin 581 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 89,9 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 729 bin 832 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta yıllık bazda yüzde 18,7 artışla 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21'e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242'ye çıktı.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalışla 550 bin 296 oldu.