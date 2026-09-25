Türkiye’de bu şehirlere Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

TÜRKİYE'NİN ORTA KORİDOR'DAKİ KONUMU GÜÇLENECEK

Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılıkta daha fazla pay almasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının uluslararası bağlantılar açısından önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki konumunu güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, deniz yoluyla 45 güne kadar çıkabilen kıtalararası taşıma sürelerinin Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne indirilebildiğini söyledi.

Marmaray'ın Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirdiğini ifade eden Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasıyla Orta Koridor'un Türkiye bağlantısının daha da güçleneceğini kaydetti.

Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının yalnızca şehirleri birbirine bağlayan ulaşım projeleri olmadığını, Türkiye'yi uluslararası yük taşımacılığında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlayan daha geniş bir lojistik stratejinin parçası olduğunu söyledi.

DEMİR YOLU AĞI 25 YILDA 13 BİN 919 KİLOMETREYE ÇIKTI

Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında son 25 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Uraloğlu, demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini açıkladı.

Demir yollarında yapım hızının da artırıldığını belirten Uraloğlu, "Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte başlayan demir yolu seferberliğine yıllarca verilen arayı kapatmak ve demir yollarının tekrar hak ettiği yeri alabilmesi için Bakanlığımız, demir yollarını öncelikli iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirledi. Yeni bir demir yolu seferberliğine dönüşen bu tercih sonucunda yılda ortalama 134 kilometreden 18 kilometreye düşen demir yolu yapımını, yılda ortalama 135 kilometre ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

YERLİ DEMİR YOLU ARAÇLARININ ÜRETİMİ SÜRÜYOR

Uraloğlu, demir yolu yatırımlarında yerliliğe önem verdiklerini belirterek TÜRASAŞ tesislerinin yenilendiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını söyledi.

E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö tren setlerinin seri üretime alındığını belirten Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Seti üretiminin de başladığını ifade etti.

Demir yolu altyapısındaki büyümeye paralel olarak demir yolu araçlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum ve Gaziantep gibi kentlerin hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin Asya-Avrupa demir yolu bağlantısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.