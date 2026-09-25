Türkiye’de bu şehirlere Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin hedefleri paylaştı. Uraloğlu, 2028'de toplam demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının, lojistik merkez sayısının da 12'den 25'e yükseltilmesinin planlandığını söyledi.
Türkiye'nin demir yolu ağının son 25 yılda 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ifade etti.
HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKARILACAK
Demir yolu yatırımlarının gelecek dönemde de sürdürüleceğini belirten Uraloğlu, doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısının 2028'e kadar 11'den 27'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Uraloğlu, Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatlarında çalışmaların devam ettiğini belirtti.
2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda 4 bin 158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının Türkiye'nin ulaşım sistemindeki ağırlığını daha da artıracağını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Demir yollarını, Türkiye'nin ulaşım sisteminde yeniden güçlü bir unsur haline getirdik. Yalnızca yeni hatlar yapmadık, mevcut demir yolu altyapısını da yenileyerek modernize ettik. Hatların yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını ise elektrikli hale getirdik." dedi.
TÜRKİYE'NİN ORTA KORİDOR'DAKİ KONUMU GÜÇLENECEK
Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılıkta daha fazla pay almasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının uluslararası bağlantılar açısından önemine dikkat çekti.
Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki konumunu güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, deniz yoluyla 45 güne kadar çıkabilen kıtalararası taşıma sürelerinin Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne indirilebildiğini söyledi.
Marmaray'ın Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirdiğini ifade eden Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasıyla Orta Koridor'un Türkiye bağlantısının daha da güçleneceğini kaydetti.
Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının yalnızca şehirleri birbirine bağlayan ulaşım projeleri olmadığını, Türkiye'yi uluslararası yük taşımacılığında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlayan daha geniş bir lojistik stratejinin parçası olduğunu söyledi.
DEMİR YOLU AĞI 25 YILDA 13 BİN 919 KİLOMETREYE ÇIKTI
Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında son 25 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Uraloğlu, demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini açıkladı.
Demir yollarında yapım hızının da artırıldığını belirten Uraloğlu, "Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte başlayan demir yolu seferberliğine yıllarca verilen arayı kapatmak ve demir yollarının tekrar hak ettiği yeri alabilmesi için Bakanlığımız, demir yollarını öncelikli iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirledi. Yeni bir demir yolu seferberliğine dönüşen bu tercih sonucunda yılda ortalama 134 kilometreden 18 kilometreye düşen demir yolu yapımını, yılda ortalama 135 kilometre ulaştırdık." ifadelerini kullandı.
YERLİ DEMİR YOLU ARAÇLARININ ÜRETİMİ SÜRÜYOR
Uraloğlu, demir yolu yatırımlarında yerliliğe önem verdiklerini belirterek TÜRASAŞ tesislerinin yenilendiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını söyledi.
E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö tren setlerinin seri üretime alındığını belirten Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Seti üretiminin de başladığını ifade etti.
Demir yolu altyapısındaki büyümeye paralel olarak demir yolu araçlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum ve Gaziantep gibi kentlerin hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin Asya-Avrupa demir yolu bağlantısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
2053 HEDEFİ: DAHA GENİŞ BİR DEMİR YOLU AĞI
Türkiye'nin demir yolu tarihinin 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, demir yollarının Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ekonomik, sosyal ve coğrafi bütünleşmenin temel araçlarından biri haline geldiğini belirtti.
Uraloğlu, "Türkiye'nin demir yolu ağının, 1856'dan bugüne uzanan serüveninde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandı. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki demir yolu seferberliğinden yüksek hızlı tren hatlarına, Marmaray'dan uluslararası demir yolu koridorlarına uzanan yatırımlarla sektörün ulaşım sistemindeki ağırlığını yeniden artırdık. Demir yollarımızı, Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik. Demir yolu yolculuğunun, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz." dedi.