Türkiye’de geliştirildi dünya kullanıyor

Türkiye
'de geliştirilen ve 1996'da ilk kez hayata geçirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi'nin (Shell TTS) 30'uncu yılı kutlanıyor. Kurumsal müşterilere ve filo yöneticilerine yakıt tüketimi, ödeme süreçleri ve operasyonel kontrol alanlarında kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen Shell TTS, merkezi faturalama, kontrol ve raporlama özellikleriyle filo yakıt yönetiminde yeni bir dönem başlattı. Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, son 30 yılda gelişerek bugün araç takip sistemleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimini kapsayan kapsamlı bir filo çözümleri ekosistemine dönüştü. Shell & Turcas CEO'su Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de geliştirilen ve dünyada ilk kez burada devreye alınan Shell TTS, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru okuyarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerin en güçlü örneklerinden biri. 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz bu güçlü bağdan gurur duyuyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör