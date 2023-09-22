Türkiye’de, kayıtlı araç sayısı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan, Türkiye ve illere göre Motorlu Kara Taştıları istatistikleri açıklandı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17,0'ını motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARADA KAYITLI ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 192 BİN 412 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 501 bin 756, Sakarya'da 346 bin 435, Düzce'de 133 bin 282, Bolu'da 130 bin 858, Yalova'da ise 80 bin 081 oldu.

Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 290 bin 302 otomobil, 10 bin 260 Minibüs, 7 bin 66 Otobüs, 87 bin 648 Kamyonet, 26 bin 858 Kamyon, 57 bin 375 Motosiklet, 20 bin 406 Traktör, bin 841 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.