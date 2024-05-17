Türkiye’de nisanda 75 bin 569 konut satıldı

DİĞER KONUT SATIŞLARI NİSANDA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak saptandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda, yıllık bazda yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 483'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,1 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak kaydedildi.