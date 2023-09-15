Türkiye’de satılan çelik kapının yüzde 90’ı dünyada ise yüzde 5,5’i Kayseri’den

KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı kayseri'de kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK KAPI İHTİYACININ YÜZDE 90'INI KAYSERİ KARŞILIYOR

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin çelik kapı sektörünün başkenti olduğunu belirterek çelik kapı, pencere ve aksesuarları ihracatının 2022 yılında 960 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Kayseri' de 150 civarında çelik kapı firması bulunduğunu ifade eden Yalçın; "2022' deki 300 milyon dolarlık ihracatının neredeyse tamamı Kayseri firmaları ile karşılandı. Türkiye'nin çelik kapı ihtiyacının yüzde 90' ı Kayseri ile karşılanıyor. Uluslararası alanda ise yüzde 5,5'lik bir üretim yapılıyor. Özetleyecek olursak; Türkiye'de satılan çelik kapıdan yüzde 90'ı, dünyada ise yüzde 5'i karşılanıyor" diye konuştu.

KAYSERİ' DE YILDA 2 MİLYON 5 BİN KAPI ÜRETİLİYOR

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olduğunu vurgulayarak; "Mobilya fuarı başarısının bilindiği gibi aynısının burada da olacağı bekleniyor. 8 ay önce Sayın Köksal Kaya KAPSİAD' ı kurarak faaliyetlere başladı. Fuarların şehre ekonomik, kültürel ve iş alanında katkısı çok büyük. Fuarlar, sektörel olarak büyük gelişmeler getiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sanayi Veri Tabanı kayıtlarına göre: Şehrimizde çelik kapı ve aksesuarları üretimi yapan 147 firma yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ediyor. Yılda da yaklaşık 2 milyon 5 bin adet ile Türkiye'de bir numarayız. Çelik kapıda da Türkiye' de başkent olduğu söylendi. Cari fazlalığı ve katma değeri olan bir sektör, Türkiye ekonomisine artı değer sağlıyor" diye konuştu.

MİLLİ MAÇ KAZANMIŞ GİBİ MUTLU OLUYORUZ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgede ihracat konusunda önemli bir destek olduğunu vurgulayarak; "Sanayiciler, yerel yöneticiler ve başkan olmak üzere ihracat konusunda büyük bir destek var. İhracatın artması çok büyük mutluluk ve gurur ile takip ediliyor. Milli maç kazanmış gibi mutlu oluyoruz" dedi.