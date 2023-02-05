Türkiye’de voltaj yükseliyor

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak 2023'de yüzde 33.5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yüzde 28.5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 49.3 artışla 13 bin 606 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 55.6 pay ile SUV otomobiller oldu. Ocakta 21 bin 94 adet SUV satıldı. SUV araçları yüzde 25.4 pazar payı ve 9 bin 455 adetle sedan otomobiller izledi. Sedanları yüzde 15.4 pay ve 5 bin 726 adetle hatchback otomobiller takip etti. Türkiye'de her geçen gün paylarını artıran hibrit ve elektrikli otomobiller 2023'de hızlı girdi. Hibrit otomobillerin satışları 4 bin 335 adet olarak gerçekleşirken, pazar payları yüzde 11.6'ya çıktı. Bu dönemde 53 adet şarj edilebilir hibrit, 2 bin 696 adet yarı hibrit, 1586 adet tam hibrit satıldı.