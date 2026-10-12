Türkiye’den 4 ülkeyi kapsayan mega elektrik projesi! Bakan Bayraktar masadaki çalışmayı duyurdu

IRAK-TÜRKİYE PETROL BORU HATTINDA HEDEF GÜNLÜK 1,5 MİLYON VARİL

Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılmasını istediklerini belirten Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesine dikkat çekti.

Bayraktar, "İstiyoruz ki mevcut hatlarımızı, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Hatlarımız dolu olsun. Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesi var. Bunu dolduralım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığında da kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, TANAP'taki boş kapasitenin ilave gazla değerlendirilerek Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınmasının gündemde olduğunu bildirdi.

LNG ALTYAPISI AVRUPA'YA GAZ TAŞIMACILIĞINDA FIRSAT SUNUYOR

Bayraktar, Türkiye'nin gazlaştırma terminalleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına yaptığı yatırımların daha fazla gazın ülkeye getirilmesine ve buradan Avrupa'ya iletilmesine imkan sağlayabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, enerji projelerinin yalnızca ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya değil, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki arz güvenliğine katkı sunmaya da yönelik olduğunu söyledi.

KÜRESEL KRİZE RAĞMEN PETROL ARZINDA SORUN YAŞANMADI

Küresel enerji piyasalarının ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, uluslararası gelişmelere rağmen Türkiye'de petrol ve petrol ürünlerinin arz güvenliği açısından sorun yaşanmadığını bildirdi.

Venezuela, Rusya ve İran gibi önemli petrol üreticilerinin üretim ve tedarik süreçlerini etkileyen gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığına işaret eden Bayraktar, fiyat hareketlerinin dünya ekonomilerini etkilediğini dile getirdi.

Bayraktar, enerji piyasalarındaki uzun süreli daralmanın küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji piyasalarının daha dengeli bir yapıya kavuşmasının bölgesel gerilimlerin ve savaşın sona ermesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

BAYRAKTAR'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A DAYANIŞMA MESAJI

Bayraktar, son günlerde sivil havalimanlarını hedef alan Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını da belirtti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan halkının yanında olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için de buradayız. Yaşanan menfur saldırıların sona ermesini diliyor, Suudi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk halkı, Suudi Arabistan halkının yanındadır. Suudi kardeşlerimizin bu zor günlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör