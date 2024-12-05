Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine kanatlı eti ihraç edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğince (TÜSEDAD) Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hektaş Çiftliği'nde düzenlenen "3. Global Farm Summit (Çiftlik Zirvesi)" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nü kutladı.

Hayvancılıkta genel olarak değerlendirildiğinde bu yıl en çok konuşulan konuların başında et ve süt sektörünün geldiğini belirten Yumaklı, ülkenin nüfus büyüklüğü, kentleşme oranı, turist sayısı ve ihracatın, gıda sektörünün büyümesini teşvik ettiğini vurguladı.

Yumaklı, Türkiye, bitkisel ve hayvansal üretimde hayata geçirdiği birçok uygulamayla sektöre büyük bir altyapı kazandırdığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bugün geldiğimiz noktada şunu son derece net bir şekilde söyleyebiliriz ki son 21 yılın 17'sinde tarımsal üretimimiz büyüme gösterdi. Gelecek döneme baktığımızda da dünyadaki bütün gelişmeleri hem bugün için söylüyorum hem de geleceğe dönük bütün senaryoları göz önüne aldığımızda bu sektörün çok daha büyümesi gerektiğini, bunun sadece bir dilek ve temenni değil bir zorunluluk olduğunu da buradan belirtmem gerekecek. Elbette risklere karşı sektörü koruma adına pek çok yöntemler de geliştiriyoruz."

Türkiye'nin risk faktörünü, geliştirdiği güçlü altyapısıyla karşıladığına dikkati çeken Yumaklı, "Elbette ülkemize bu güçlü altyapı kazandırılırken hayvancılık politikalarının, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri ve regülasyonlar olmak üzere dörtlü sac ayağının üzerine oturduğunu söylemem gerekir." dedi.

Bakan Yumaklı, son 22 yılda hayvancılığa 328 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, 2025'te ise hayvancılık sektörüne 27,6 milyar lira destek verileceğini söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemine işaret eden Yumaklı, 2006'dan bu yana sadece hayvancılık için TARSİM'den ödenen miktarın yaklaşık 17 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Yumaklı, 3 bin 158 litre olan hayvan başına süt verimini 5 yılda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini, karkas et veriminde ise hedefin 380 kilogram olduğunu bildirdi.

"SÜT ÜRÜNLERİ MAYALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ TAMAMEN SONA ERECEK"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı araştırma enstitülerinde geliştirilen ve patent başvurusu yapılan ilk yoğurt formülasyonunun 3. Global Farm Summit etkinliğinde tanıtılacağını aktaran Yumaklı, "3 yıllık bir çalışma ürünü. Bizim Anadolu'nun bir yiyeceği yoğurt. Bize mal olmuş, bütün dünyada da aynı isimle anılan bu ürünün Anadolu'nun farklı yörelerinden toplanıp izole edilmiş olan yerli ve milli yoğurt mayalarından elde edildiğini söylemek istiyorum. Patent süreci tamamlandığında bu formülasyonların ticarileşmesi için girişimcilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Böylece süt ürünleri mayalarında dışa bağımlılığımız tamamen sona erecek." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci, süt üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada da 8'inci sırada yer aldığını anlattı.

Sadece bugünü değil ülkenin gelecek 50 yıllarını planladıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu aşamada güncel bugünün şartlarını yeterli görmek bizi büyük bir yanılgıya götürür. Dolayısıyla sadece dünyadaki konjonktürü yakalamaktan bahsetmiyorum. Onların da önüne geçecek bir zihinsel devrimi oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, tüm üreticilerin yanında olduklarını kaydederek, hayvansal üretimde en önemli önceliklerinin tüm üretimi yerli imkanlarla karşılamak olduğunu belirtti.

Üretim planlamasının önemine değinen Yumaklı, hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda veteriner yol kontrol noktaları oluşturmaya başladıklarını, Erzurum, Elazığ ve Ankara'da kontrollerin başladığını, 5 ilde daha kontrol noktaları oluşturulacağı bilgisini verdi.

AB ÜLKELERİNE KANATLI ETİ İHRAÇ EDİLECEK

Son dönemde anaç hayvan sayısını artırmakla ilgili yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi besi danasını üreten besi işletmelerinin kurulumunu özendirmek için Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında bir proje başlatıldı ve şu anda hayata geçti. Bunu bir örnek, model olarak ortaya koymak istiyoruz. Çok yakında artık özellikle sayıların 50 binlere yakın dönemde bunun etkisini bütün Türkiye'de hissetmiş olacağız. Bakım ve beslemesi elbette süt sığırcılığına nazaran nispeten daha kolay olan etçi damızlık işletmelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bütün amacımız üreticilerimize uygun maliyetli hayvan temin etmek, tüketicilerimizin de uygun fiyatta hayvansal ürünleri tüketmeleri ve erişmelerini sağlamak. Bütün bunları yaparken önümüzdeki 3 yıl hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde üreticilerimizin önünü görebilmesini sağlamak amacındaydık ve bunu açıkladık. Bundan sonraki dönemde şöyle bir şey düşünülmeyecek. Ya acaba önümüzdeki sene bu politika değişir mi? Hayır değişmeyecek. Bunun da buradan garantisini vermek istiyorum."

Yumaklı, hayvansal ve bitkisel üretimde bakış açısını verimlilik ve kalite kriterlerine yönlendirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Kanatlı eti ihracatındaki önemli gelişmeyi duyuran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa Birliği ile geçen yıldan bu yana kanatlı eti ihracatıyla ilgili çok yoğun görüşmelerimiz vardı. Bu yoğun çalışmalarımız hamdolsun sonuç verdi. Özellikle kanatlı eti işleme tesislerinden 8'i Avrupa Birliği'ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabilecek, Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Ayrıca, tamamen ithal edilen yüksek kaliteli spesifik süt ürünlerini de yerli firmalarımız üretmeye başladı. Ben her iki üretim başlığını yürüten, bu konuda kendisini de hiçbir zaman için o mücadeleden geri koymayan işletmelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ürünlerimizin ihraç edilmesiyle ilgili ülkeler nezdindeki çalışmalarımızın çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemek istiyorum."

"BÜTÜN BİR SEKTÖRÜ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK EN HAFİF TABİRİYLE AYMAZLIKTIR"

Bakan Yumaklı, Türkiye'de üreticilerin işine hayatını adadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, eleştirilmesi gereken değil, takdir edilmesi gereken, minnet duyulması gereken bir husustur. Sadece yüzdesel olarak, olabilir her ortamda azaltmak için çalışırsınız o başka bir şey ancak bunları göstererek bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak en hafif tabiriyle aymazlıktır. Oturduğu yerden hiçbir şey üretmeden bu ülkenin üreticisine 'Kafasına göre takılıyor', 'Bize zehir yediriyor', 'Onlar bu işi hiçbir şekilde bilmezler' diye düşünerek nereye ulaşacaklarını zanneden ya da neyi hedefleyenler bundan ne çıkar elde etmek istediklerini anlayamadığım tipler bu ülkenin üreticisine haksızlık yapıyorlar. Ben bırakın bakanı, bu ülkenin bir evladı olarak buna hiçbir şekilde izin vermem. Onlara gerektiği, hak ettiği cevabı sizler adına vermeye devam edeceğim. Bunları da buradan bu aymazlıklarından vazgeçmeye çağırıyorum. Çünkü bunun onlara nasıl bir faydası var bilmiyorum ama bu ülke hiçbir faydası yok."

Üreticilere haksızlık edilmemesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Sadece muhalefet etme adına üreticilerimizin bütün ülke için yapmış olduklarını yok saymak, hiç hükmünde bahsetmek hakikaten bırakın üzücü olmayı akla çok farklı şeyler getiriyor. Bu vesileyle de buradan bu eleştiri diyemeyeceğim, çok farklı amaçlara ulaşmak isteyenlere de bu faaliyetlerinden ya da söylemlerinden vazgeçmeyi tekraren tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, Çiftlik Veri Ağı Platformu'nun sunumunu yaptı.

Bakan Yumaklı ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra alanda kurulan stantları gezdi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çiftçiler katıldı.