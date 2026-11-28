Türkiye kış öncesinde hem İran hem de Rusya'yla daha önce yapılan doğalgaz sözleşmelerini uzattı. Rus enerji şirketi Gazprom ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) arasındaki sözleşme mevcut koşullarla 3 yıl, İran ile temmuz ayında sona eren uzun vadeli doğalgaz ithalat sözleşmesi ise 5 yıllığına uzatıldı.

NOVAK İSTANBUL'DA AÇIKLADI

İstanbul'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom ile BOTAŞ arasındaki doğalgaz sevkiyatına yönelik sözleşmenin 3 yıl uzatıldığını belirterek, yeni sözleşme kapsamında doğalgaz sevkiyat miktarının ve tedarik koşullarının değişmeyeceğini kaydetti.

Rus enerji şirketi Novatek'in de Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik sözleşme imzaladığını bildiren Novak, "Sevkiyat 1 Ocak 2027'de başlayacak. Şimdilik miktarlar düşük ancak artırılması söz konusu" diye konuştu. Novak, Rusya'nın yıl başından bu yana Türkiye'ye büyük bölümü dizel yakıttan oluşan 20 milyon tondan fazla petrol ürünü sevk ettiğini söyledi.

İRAN ANLAŞMASI DA UZATILDI

Bloomberg'in haberine göre BOTAŞ ile İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) arasındaki anlaşma da yenilendi. Anlaşma 2032 yılına kadar geçerli olacak. Önceki sözleşmede yıllık 10 milyar metreküp olan alım miktarında değişiklik yapılıp yapılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. İki ülke arasındaki 25 yıllık sözleşme temmuz ayında sona ermişti. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahip olan İran, üretiminin büyük bölümünü iç tüketimde kullanıyor, kalanını ise ağırlıklı olarak Türkiye ve Irak'a ihraç ediyor. İran'ın Türkiye'nin ithalatındaki payı 2025'te yüzde 13.2 iken bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 18'e yükseldi.

IRAK PETROL HATTINI AÇIYOR

IRAK da 12 yıldır kapalı olan eski Irak-Türkiye petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başladı. Hattın ilk aşamada günlük 300 bin daha sonra ise 500 bin varil petrol taşıma kapasitesine ulaşmasını hedefliyor. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Kerkük kentindeki IT1 pompa istasyonunun resmi açılışını gerçekleştirerek hattın yeniden faaliyete geçirilmesi sürecini başlattı. Irak resmi ajansı INA'nın aktardığı Petrol Bakanlığı açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, buradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması planlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör