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Giriş Tarihi: 12.11.2024 14:03

Türkiye’den Huawei Ar-Ge Merkezi'ne üst düzey ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyareti kapsamında, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğindeki üst düzey Türk heyeti, Huawei'in Pekin'deki Ar-Ge merkezini ziyaret ederek şirketin ileri teknoloji çalışmalarını yakından inceledi. Heyet, Huawei'in fintech, yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye’den Huawei Ar-Ge Merkezi’ne üst düzey ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de yer aldı. Heyet, Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi'nde Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Wang tarafından ağırlandı.

Ziyaret boyunca heyet, Huawei'in küresel çapta gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini yakından inceleme imkanı buldu. Huawei'in dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut teknolojileri ve yeşil dönüşüm alanındaki projeleri, heyet üyelerine kapsamlı bir şekilde aktarıldı.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM İŞBİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında, Türk heyeti ve Huawei yetkilileri üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yolculuğunda olası işbirlikleri değerlendirildi. Heyet üyeleri ayrıca, Huawei teknolojisiyle geliştirilen otonom araçlarla sürücüsüz sürüş deneyimi de yaşadı.

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Türkiye’den Huawei Ar-Ge Merkezi'ne üst düzey ziyaret
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