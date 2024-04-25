Türkiye’den ihraç edildi! 38 ülkede alıcı buldu

Bal ihracatında 2 milyon 477 bin 57 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 38 bin 698 dolarla Almanya, 538 bin 628 dolarla İspanya takip etti.

Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı döneminden farklı olarak Kanada, Venezuela, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bal satıldı.