Türkiye’den Orta Koridor hamlesi: Hedef 10 milyar dolar! Gümrüklerde bekleme süresi azalacak

GÜMRÜK İŞLEMLERİ HIZLANACAK

Zirve kapsamında, Özbekistan ile imzalanan "Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol" ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki taşıt ve eşyalara yönelik verilerin gümrük idareleri arasında önceden ve elektronik ortamda paylaşılmasının sağlanacağına işaret eden Bolat, böylece gümrük işlemlerinin hızlanması, sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin kısaltılması, ikili ve transit ticaretin daha hızlı ve güvenli bir yapıda yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bolat, Kazakistan ile imzalanan gümrük idareleri arasında bilgi değişimi ve gümrük kontrol prosedürlerinin basitleştirilmesine ilişkin anlaşmaya da değinerek, "Geçiş belgeleri konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yürütülen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantılarında ülkelerimiz arasında kotaların artırılması ve elektronik geçiş belgesine geçilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı, elektronik izin (e-Permit), elektronik taşıma senedi (e-CMR) ve dijital tır alanlarında yürütülen çalışmalarla kağıtsız ticarete geçişi hızlandırmak amacıyla yoğun mesai harcadıklarını bildiren Bolat, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın iç onay süreçlerini tamamladığı "TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın da tüm tarafların onayının ardından yürürlüğe gireceğini ve söz konusu anlaşmayla kağıtsız ticaret, elektronik faturalandırma ve elektronik imza gibi konulara dair ortak kuralların uygulamaya koyulacağını söyledi.

Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Özbekistan ve Kazakistan'ın kalkınma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Müteahhitlerimiz bugüne kadar Kazakistan'da toplam değeri 30 milyar doları aşan 550 proje, Özbekistan'da ise toplam değeri 9,5 milyar doları aşan 333 proje üstlenmiştir. Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmaları ve Özbekistan ile yeni kurduğumuz 'İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey' aracılığıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra yatırımlar alanındaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz."