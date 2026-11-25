Türkiye, uydu teknolojilerinde üç yeni projeyle uzaydaki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. TÜRKSAT 7A yüzde 80 yerlilik oranıyla üretilerek 2031'de devreye alınacak. Katar ile ortak Türksat-Birunî uydusu 2030'da hizmete alınacak. Türk devletleriyle ortak LEO-MEO (alçak ve orta yörünge) uydu projesi geliştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda Türkiye'nin uydu teknolojileri alanındaki yeni yol haritasını açıkladı. Türkiye'nin haberleşme altyapısında yerlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalarına değinen Uraloğlu, "Kritik ve askerî haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A'yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031'de hizmete alacağız" dedi. Uydu teknolojileri alanında uluslararası işbirliklerine de dikkati çeken Uraloğlu, "Katar ile ortak uydumuz Türksat-Birunî'nin sözleşmesini imzaladık uydumuz 2030'da hizmete girecek" diye konuştu. Türkiye'nin uydu alanındaki ortaklıklarının farklı yörünge sistemlerini de kapsayacağını belirten Uraloğlu, "Türk devletleriyle de ortak LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

ALTYAPIYA 4.5 TRİLYON LİRA

Uraloğlu, "2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapımıza bugünün fiyatlarıyla 355 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlar yaklaşık 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturuyor, her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişiye de istihdam sağlıyor" dedi. Yap-İşlet-Devret modeliyle dört sektörde hayata geçirilen 77 projenin Türkiye'ye maliyetinin 51.8 milyar dolar olduğunu bildiren Uraloğlu, "Bu yatırımları bugün yapmak isteseydik 91.6 milyar dolar harcayacaktık" diye konuştu. Yatırım programında 852 ana proje kapsamında 1.881 projenin bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Toplam 7.2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4.5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kamu-özel iş birliği projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 132.6 milyar lira gelir elde etmeyi öngördüklerini açıklayan Uraloğlu, "Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör