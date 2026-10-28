Türkiye’den yeni teknoloji hamlesi: 2027 ihracat hedefi 276 milyar dolar

Türkiye'nin imalat sanayisi ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin toplam payının gelecek yıl yüzde 48,5'e yükseltilmesi, sektörün toplam ihracatının ise 276 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, imalat sanayisinde teknoloji yoğunluğunun ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için yatırım, finansman ve AR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Bu yıl yüzde 4 olması beklenen yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının, gelecek yıl yüzde 5,5'e çıkarılması öngörülüyor. Orta-yüksek teknolojili sanayilerin payının da yüzde 40'tan yüzde 43'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Böylece iki teknoloji grubunun toplam payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 44 seviyesinden 4,5 puan artarak yüzde 48,5'e ulaştırılması planlanıyor.

İmalat sanayisi ihracatının ise bu yıl gerçekleşmesi beklenen 266,2 milyar dolardan gelecek yıl 276 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu hedef, ihracatta 9,8 milyar dolarlık artışa karşılık geliyor.

İmalat sanayisinin cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıladaki payının da yüzde 15,5'ten yüzde 15,9'a çıkarılması amaçlanıyor.