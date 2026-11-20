Türkiye, uluslararası hava ulaşımındaki bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Singapur ve Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki ülkeyle tarifeli yolcu ve kargo seferlerinin artırılmasına yönelik mutabakat zabıtlarını imzaladı.
Anlaşmalar, Montreal'de düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında gerçekleştirildi.
SİNGAPUR İLE YOLCU UÇUŞLARI ARTIRILACAK
SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye ile Singapur arasında tarifeli yolcu seferlerinin artırılmasına yönelik mutabakat zaptını imzaladı.
Anlaşma kapsamında iki ülkenin tayin edilmiş hava yolu işletmelerine tanınan üçüncü ve dördüncü trafik hakları kapsamındaki tarifeli yolcu seferi hakları artırıldı.
Düzenlemenin, hava yolu şirketlerine Türkiye ile Singapur arasındaki uçuşlarını yolcu talebine göre planlama konusunda daha fazla esneklik sağlaması bekleniyor.
İlave sefer imkanlarının kullanılmasıyla iki ülke arasındaki hava ulaşımı bağlantılarının güçlenmesi ve yolcuların seyahat seçeneklerinin artması hedefleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A HAFTALIK KARGO UÇUŞU 21'E ÇIKTI
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da tarifeli kargo seferlerinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.
İmzalanan mutabakat kapsamında iki ülke arasındaki haftalık tarifeli kargo seferi hakkı 14'ten 21'e yükseltildi.
Böylece Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki haftalık kargo uçuşu kapasitesinde 7 seferlik artış sağlandı.
YENİ ANLAŞMALAR MONTREAL'DE İMZALANDI
SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından imzalanan mutabakat zabıtları, Montreal'de gerçekleştirilen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında hayata geçirildi.
Anlaşmalarla Türkiye'nin Singapur ile yolcu taşımacılığında, Suudi Arabistan ile ise hava kargo taşımacılığında uçuş imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.