Türkiye, uluslararası hava ulaşımındaki bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Singapur ve Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki ülkeyle tarifeli yolcu ve kargo seferlerinin artırılmasına yönelik mutabakat zabıtlarını imzaladı.

Anlaşmalar, Montreal'de düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında gerçekleştirildi.