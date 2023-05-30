Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak
Giriş Tarihi: 30.5.2023 16:39

Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

AA
Türkiye’nin 1. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA