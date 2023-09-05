Türkiye’nin % 4.5’i ebebek’e ortak oldu

Borsa İstanbul'da endeks 8.200 puanı geçip tarihi rekor kırarken, yatırımcı ilgisi de hız kesmeden devam ediyor. Ebebek Mağazacılık'ın Ünlü Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilen halka arzında rekor sayıda yatırımcıya hisse satışı yapıldı. Şirketin toplam 40 milyon adet hissesi, 46.5 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 860 milyon TL oldu.Halka arza satılan hisselerin 7.7 katına denk gelen 307.9 milyon adet talep geldi. Gelen talebin büyüklüğü 14.3 milyar TL oldu. Yurtiçi bireysel yatırımcılar 6 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 14 kat ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar 5 kat talep gösterdi. Halka arzda 3 milyon 804 bin 835 yatırımcıya hisse satıldı. Türkiye nüfusunun yüzde 4.5'i şirkete ortak oldu. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 oldu. Hisselerin yüzde 48'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'i şirket çalışanlarına, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut Ünlü, "Borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyoruz" dedi.