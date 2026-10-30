Türkiye’nin Ar-Ge harcaması 980 milyar lirayı aştı! İstanbul ve Ankara öne çıktı

Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2025 yılında önemli ölçüde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması bir önceki yıla göre 328 milyar 607 milyon lira artarak 980 milyar 428 milyon liraya yükseldi.

Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı da yükseliş gösterdi. 2024 yılında yüzde 1,46 olan oran, 2025 yılında yüzde 1,55'e çıktı. Söz konusu dönemde GSYH, 63 trilyon 240 milyar 523 milyon lira olarak kaydedildi.