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Giriş Tarihi: 24.7.2024 12:33 Son Güncelleme: 24.7.2024 12:39

Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında 17,2 milyon doları aştı

Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Türkiye’nin bal ihracatı yılın ilk yarısında 17,2 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 2024 Ocak-haziran döneminde 45 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu. Geçtiğimiz yıl Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında 16 milyon 791 bin 320 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Kanada en fazla bal satılan 3 ülke oldu. Türkiye'den bu dönem ABD'ye 6 milyon 322 bin 272, Almanya'ya 4 milyon 479 bin 615 ve Kanada'ya 812 bin 664 dolarlık bal satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Macaristan, Irak, Bangladeş, Çekya, Fas, Arnavutluk ve Nepal'e de dış satım yapıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını belirterek," Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz etmektedir. Küresel piyasalarda yaşanan iyileşmelere bağlı olarak da bal ihracatının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğinden ümitliyiz." dedi.

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Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında 17,2 milyon doları aştı
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