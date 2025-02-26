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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Türkiye’nin birikimi Afrika’yla derinleşecek

Türkiye’nin birikimi Afrika’yla derinleşecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Gabon arasında bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Kacır, Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Marcelle Ibinga Itsitsa ve heyetiyle Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Türkiye ve Gabon'un bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzaladığını belirten Kacır, "Türkiye'nin bilgi ve teknoloji birikimini Afrika kıtasıyla daha da derinleştirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin birikimi Afrika’yla derinleşecek
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