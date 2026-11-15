Türkiye’nin can damarına dev ‘Üçgen Kavşak’

Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu Bilecik'in Osmaneli ilçesi, Cumhuriyet'in en önemli projelerinden hızlı trenin bağlantı merkezi oluyor. İlçe, 'Müselles Hat' bağlantısıyla Bursa'yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlayacak. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan "Üçgen demiryolu kavşağı" sayesinde Osmaneli, Türkiye'nin stratejik ulaşım noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Test sürüşleri devam eden projede yolcu taşımacılığının 2027'nin ilk yarısında başlaması bekleniyor.

BURSA AĞA DÂHİL OLACAK

Bu dev proje, Bursa'nın demiryolu ulaşımına kavuşmasının yanı sıra Marmara Bölgesi'nin sanayi ve lojistik bağlantıları bakımından da çok büyük önem taşıyor. Söz konusu projenin Osmaneli ilçesi üzerinden mevcut bulunan Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanmasıyla Bursa, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına da doğrudan dâhil olacak.

MÜSELLES HAT NEDİR?

'Müselles Hat' ifadesi, üçgen biçiminde oluşturulan demiryolu bağlantısını anlatıyor. Üçgen anlamı taşıyan 'müselles', üç ayrı kolun birbirine bağlandığı, trenlerin farklı güzergâhlara geçiş yapmasını sağlayan özel bir hat düzenini ifade ediyor. Yani bu üçgen bağlantı, trenlerin farklı yönlere yönelmesine imkân sağlıyor. Örneğin karayollarında sürücülerin farklı yönlere geçiş yapmasını sağlayan kavşak sistemlerinin demiryolundaki karşılığı olarak düşünülebilecek müselles hat, üçgen biçimindeki ray bağlantılarından oluşuyor. Bu sistemde demiryolu kolları, makaslar aracılığıyla birbirine bağlanıyor. Osmaneli'ndeki müselles hattın en önemli görevi de Bursa'dan gelen demiryolunu Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamak olacak. Böylece Bursa'dan hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden mevcut ana demiryolu ağına ulaşabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör