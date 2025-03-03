Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2028'de 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini açıklayarak bu kapsamdaki çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTACAK

Bayraktar, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yer altı depolama tesislerinin, kesintisiz gaz arzının sağlanması ve stratejik depolamanın oluşturulmasında önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, Kuzey Marmara Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde ise 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunduğunu aktardı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Depolama tesislerinin tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Bayraktar, "Enerji arz güvenliğinin artırılması hedefi doğrultusunda depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen projelerle birlikte 2028 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.