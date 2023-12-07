Türkiye’nin doğalgaz ihracatında büyük artış

Önümüzdekiyıl Trakya'da kurulması planlanan gaz merkezi ile enerjide kilit ülke olmaya hazırlanan Türkiye, Karadeniz'deki üretiminin ardından gaz ihracatında da elini güçlendirmeye başladı. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) raporuna göre eylül ayında İsviçre'ye 104.62 milyon metreküp, Bulgaristan'a 70.29 milyon metreküp, Yunanistan'a 21.22 milyon metreküp, Kuzey Makedonya'ya 0.15 milyon metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirildi. Böylece, geçen yıl eylül ayında toplam 118 milyon metreküp olan gaz ihracatı, bu yıl aynı dönemde 196 milyon metreküpe yükseldi. İhraç edilen gaz miktarı eylülde, ağustosa göre de yaklaşık 151 milyon metreküp attı. Sakarya Gaz Sahası'nın devreye girmesiyle ihracat giderek artarken, ithalatta da belirgin bir düşüş yaşandı. Doğalgaz ithalat miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3.3 milyar metreküp oldu. İthal edilen gazda boru gazının payı yüzde 85 olurken, LNG'nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) payı yüzde 15 olarak şekillendi. Türkiye, bu yılın eylül ayında toplam 4 ülkeden gaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya'nın payı yüzde 57.78, Azerbaycan'ın payı yüzde 26.99, Cezayir'in payı yüzde 12.14, ABD'nin payı yüzde 3.09 oldu.Enerji arz güvenliğini sağlamlaştıran depolar da ağzına kadar doğalgaz ile dolduruldu. Eylül ayı itibariyle depolanan toplam gaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttı. Eylülde depolanan gaz ağustosa göre de 195 milyon metreküp arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yer altı depolama tesislerindeki gaz miktarı yaklaşık yüzde 38, LNG terminallerinde depolanan gaz miktarı da yüzde 84 fazlalaştı.