Türkiye’nin e-imzaları Avrupa’da da geçerli olacak! AB ile ilk adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik başlatılan iş birliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ise icracı kurum olarak temsil ettiği toplantının 9 Kasım 2026 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile Niyet Beyanı teati edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.