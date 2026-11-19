Antalya'da düzenlenen COP31'de, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi, uluslararası alanda geniş destek buldu. Mevcut küresel elektrifikasyon oranının yaklaşık yüzde 22 seviyesinden yüzde 35'e yükseltilmesini öngören "35x35" girişimine destek veren ülke sayısı 75'e ulaştı. Almanya, İngiltere, Norveç, Güney Kore, İspanya, Avustralya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu ülkeler hedefe destek açıklarken, Avrupa Birliği Komisyonu da girişimi onayladı. İş dünyası ve sivil toplumdan 94 kurum ve kuruluş da Türkiye'nin öncülüğündeki hedefe destek verdi.

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Samira Nawa, Türkiye ve Avustralya'nın öncülüğündeki girişimi desteklediklerini belirterek, hedefin zirvenin nihai karar metninde yer alması için çalışacaklarını söyledi. Nawa, "35'te 35" taahhüdünden memnuniyet duyduklarını ve Danimarka'nın da bu taahhüde imza attığı bilgisini paylaştı.

ÖZEL POLİTİKALAR OLUŞTURULACAK

İsveç İklim Elçisi Carl Fredrik Mattias Frumerie ise temiz elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasıyla fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu adımların enerji dönüşümünü hızlandıracağını belirten Frumerie, ülkelerin daha dayanıklı ekonomiler kurması, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve istihdamın artırılması açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Lüksemburg Çevre, İklim ve Biyoçeşitlilik Bakanı Serge Wilmes ise Türkiye'nin "35'te 35" elektrifikasyon girişiminin COP31'in nihai karar metnine dahil edilmesine ilişkin, "Öyle olmasını umuyoruz ancak hem Lüksemburg hem de AB açısından bunun temiz enerjiye dayanması çok önemli" dedi. Portekiz Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jean Barroca da, "Bizim açımızdan hedef, yalnızca elektrifikasyonu değil, temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonu da kapsayan güçlü bir ifadeyle metinde yer almalı" ifadelerini kullandı.