Türkiye’nin elektrik gücünde yeni tablo! Bakan Bayraktar açıkladı: Kapasite 126 bin 944 megavatı geçti

GÜNEŞ VE RÜZGARDA TOPLAM 43 BİN 348 MEGAVAT

Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükseldi. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22'ye çıktı.

Rüzgar enerjisinde kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaşırken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 oldu.

Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata yükseldi. Bu iki kaynağın toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

BAYRAKTAR: ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti. Bu gücün yüzde 62,9'u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgarda toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaştık. Güneşin, kurulu gücümüz içerisindeki payı yüzde 22'ye çıktı. Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör