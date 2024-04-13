Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü geliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO), başkentte Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için kolları sıvadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların detayları da ortaya çıktı. Yerli ve milli teknolojinin kalbi olacak olan proje, 1.2 milyon metrekare alanda hayata geçecek. Faaliyetler ise 5 yıl içinde başlayacak.TÜBİTAK tarafından da desteklenecek olan proje, Türkiye'nin yüksek katma değerli ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak. Merkezdeki AR-GE ve inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. Sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek üssün binlerce mühendis ve bilim insanına da istihdam imkânı sağlayacağına dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Uluslararası fonları ve en yenilikçi uluslararası firmaları da bölgeye çekerek, merkezin kendi kendini finanse edeceğini öngörüyoruz" dedi.Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü, Eskişehir yolu üzerinde Temelli Sanayi Havzası olarak da bilinen, ASO 2. OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB'nin yakınında kurulacak. Projenin fizibilite çalışmalarında sona gelindi. Merkezin 3 ila 5 yıllık bir yatırım sürecinin ardından faaliyete geçmesi bekleniyor. Ankara Teknoloji Üssü'ne yönelik çalışmalar, ASO Teknopark bünyesinde yürütülüyor. Proje kapsamında şirketin yönetimi de yeniden yapılandırıldı. Başkanlığa yeniden Seyit Ardıç seçilirken, yönetim kurulundaki üye sayısı 7'den 9'a yükseltildi.Ardıç, Ankara'nın 13 organize sanayi bölgesi, 150 AR-GE, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin birçok iline göre daha avantajı konumda olduğuna dikkati çekti. Ardıç, Türkiye'nin 11 bin 200 dolar olan çalışan başına ihracatının teknoloji geliştirme bölgelerinde 15 bin 300 dolara çıktığını, Güney Kore'nin ise çalışan başına ihracatının 28 bin 600 dolar olduğunu bildirdi. Teknoloji merkezinde piyasa odaklı, ihracat patansiyeli yüksek girişimlere ağırlık verilecek. Ar-Ge ve üretime yönelik imkânlar bir arada bulunacak. Sanayinin öncü firmaları ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.