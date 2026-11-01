Türkiye’nin fiber ağı 720 bin kilometreye ulaştı

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TÜRKİYE'DE geniş bant internet altyapısına yönelik yatırımlar hız kazanırken toplam fiber hat uzunluğu 720 bin 12 kilometreye yükseldi. Telekomünikasyon işletmecilerinin son bir yılda gerçekleştirdiği 82 bin kilometrelik yeni fiber altyapı yatırımıyla toplam hat uzunluğu yüzde 12.9 arttı. 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ulaşılan bu seviye, Türkiye'nin dijital altyapısındaki genişlemeyi ortaya koydu. Fiber yatırımları, yüksek hızlı internet erişiminin yaygınlaştırılması, veri iletim kapasitesinin artırılması ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.