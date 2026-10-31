Türkiye’nin fiber ağı genişliyor! Toplam altyapı 720 bin kilometreyi geçti

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) doğrudan katkı sağlarken tüm sektörlerde yenilikçiliğin gelişmesine ve verimlilik düzeyinin artmasına da önemli düzeyde etki ediyor.

Elektronik haberleşme sektöründe altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere altyapı işletmeciliği alanında haziran itibarıyla 206 işletmeci yetkilendirildi. Bu işletmecilerin 1 yılda yaptığı 82 bin kilometre fiber altyapı yatırımıyla toplam fiber uzunluğu yüzde 12,9 artış göstererek 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 720 bin 12 kilometreye ulaştı.