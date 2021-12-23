Türkiye’nin girişimcilik gücü Gaziantep’te buluştu

TÜRKİYE'NİN girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan Geleceğin Gücü Girişimciler - g3 Forum 23 Aralık 2021'de Gaziantep
'te gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye
ev sahipliğinde yapılan g3 Forum kapsamında girişimci ve girişimci adayları iş dünyasının önde gelen isimleri ile Gaziantep'te buluştu.
İŞ YAPMA YETENEĞİ
Fiziksel olarak gerçekleşen g3 Forum'un "Girişimciliğin Tam Zamanı" temasıyla bir araya gelen ekosistemin öncü girişimleri küresel iş yapma yetenekleri masaya yatırıldı. Girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini konuşmacı ve mentor olarak bir araya getiren etkinlikte ülkemizde hızla büyüyen e-ticaret ve oyun sektörüne gerçekleştirilen yatırımlar ve gelişmeler ele alındı. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, GEN TR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı
'nın sorularını müthiş bir küresel başarı hikayesini yaratan Getir'in kurucu ortağı Tuncay Tütek
yanıtladı. Getir'in heyecanlı küresel adımlarının detaylarını paylaşan Tuncay Tütek attıkları küresel adımların yarattığı yankıyı değerlendirdi.