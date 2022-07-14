ALKİN: 15 TEMMUZ GECESİ SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR ENGELLEMEYE HATTA YOK ETMEYE ÇALIŞILDI

Prof. Dr. Kerem Alkin:

2. Dünya Savaşı'nın sonrasında oluşan 'Soğuk Savaş' dönemi, dünya ekonomisinin gelişimine sekte vurmasının yanı sıra, küresel ölçekte demokrasinin gelişme sürecini yavaşlatmasının bir yana, ülkelerin 'milli irade'ye dayalı olması gereken siyasi yapıları içerisinde, sivil ve askeri bürokrasinin haddinden fazla güç topladığı, ülkenin seçimlerle göreve gelen hükümetlerinin sık sık bürokrasiyi aşmakta zorlandıkları sorunlu yapıları da beraberinde getirdi..

Soğuk Savaş sonrasında, ülkeler ekonomik ve demokratik reformlarla, milli iradenin tecellisi adına, halkın demokrasiye tam katılımını sağlayacak süreçleri oluşturmak adına yoğun bir çaba ortaya koydular. Reformlar hız kazandığı ölçüde, bürokrasinin de gücünü kaybetmemek adına direnç gösterdiği süreçler yaşandı. Bu durum, Türkiye ekonomisinde, özel sektör ağırlıklı, KOBİ'lerin öne çıktığı bir yapının oluşmasını da geciktirdi.

Soğuk savaş döneminde, Türkiye her 10 yılda bir demokrasisinde kesintiler ile karşı karşıya kaldı. Siyasi istikrara yönelik sorunlar, Türkiye ekonomisinin gelişimini de olumsuz yönde etkiledi. 1980'lerin başlarına geldiğimizde, dünyaya ancak 3 milyar dolar ihracat yapabilen, turizmdeki toplam yatak sayısı Rodos adasının bile altında olan ve ekonominin yüzde 65'nin kamunun hakimiyetindeki bir ekonomiyi yaşamaktaydık.

1994 ve 2001 ekonomik krizleri, bin bir çabayla 3 bin dolar düzeyine getirilebilmiş kişi başına milli gelirin iki kez 2 bin dolar seviyesine gerilemesine sebep oldu ve Türkiye 1990'lı yılların bütününde ekonomik ve siyasi özgüveni kaybettiği bir dönem yaşadı. 2003 yılından itibaren, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 20 yılda, başlatılmış olan ekonomik ve demokratik reformlarda çıta üst noktaya taşındı ve Türkiye'nin küresel alandaki algısında gözlenen sıçrama, ekonomi ve siyaset alanında yeniden özgüven yakalamamızı sağladı.

MİLLİ EKONOMİNİN ÖZGÜVEN ZAFERİ

Türkiye'nin özgüvenini yeniden yakalaması ile birlikte, 2003-2006 arası, yarısı özel sektör yatırımları ile gerçekleşen yüzde 7,4'lük rekor bir büyüme gerçekleştirildi ve özel sektörün ekonomideki ağırlığında, ekonomiye hakimiyetinde büyük bir sıçrama yaşandı. Bu durum, Türkiye'nin Avrasya'daki oyun kurucu gücünü, Avrasya'nın kaderini değiştirecek ülke olma konumunu perçinledi. Ve Türkiye, halkıyla, iş dünyası ile, hükümeti ile, bu başarıyı, çok sayıda operasyonu, çok sayıda hainliği bertaraf ederek başardı. 2006 yılından itibaren, Danıştay saldırısından Hrant Dink cinayetine, AK Parti kapatma davasından, Gezi olaylarına, 17-25'den 6-7 Ekim olaylarına, onlarca siyasi saldırı, manipülasyon, algı operasyonu ve adeta iç savaş çıkarma denemelerine maruz kaldı ve hepsini de bertaraf etmeyi başardı.

15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün tertiplediği hain darbe girişimi, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, siyasi ve ekonomik istikrarını, demokrasisini, sürdürülebilir kalkınma hamlesini engellemeye, hatta yok etmeye yönelik operasyonların en vahşi, en kanlı, en zalim halkasıydı. Önceki yıllarda, farklı metotlarla denenmiş askeri darbelere, 2000'li yıllarla birlikte yakaladığı özgüvene henüz sahip olmayan Türk halkı ve Türk reel sektörü yeterli tepki gösterememişti.

Şimdi anlaşılıyor ki, karanlık güçler, Türk toplumunun 15 Temmuz gecesi de, bu kanlı, vahşi darbe girişimine, Türkiye'yi iç savaşa sürükleme girişimine tepki gösteremeyeceğini ummuşlardı. Ancak, bu hainliği tertipleyenleri bozguna uğratan, özgüveni çeliklenmiş, demokrasisine ve ekonomisine sahip çıkan Türk halkının, Türk reel sektörünün ülkenin gerçek sahibi olduklarını bir kez daha göstermeleri, destansı bir kahramanlık sergileyerek tarih yazmaları oldu.