Türkiye’nin ham çelik üretimi arttı

YASSI ÜRÜNLERDEKİ ARTIŞ OLUMLU KARŞILANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yılın ikinci yarısında artan kapasiteler ve özellikle Avrupa ülkelerinden artan talebin desteğiyle yılın başından bu yana üretimde artış yaşandığını belirtti. Yayan, "Mart ve nisan aylarında üretimin sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 4,4 artması, üretimdeki artışın hız kestiğini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-nisan döneminde yüzde 22,1 artışla 12,3 milyon tona ulaşmasına karşın nisan ayı üretiminin 2,8 milyon tonda kaldığına dikkati çeken Yayan, "Nisan ayında tüketimde yüzde 25 düşüş gözlendi. Söz konusu düşüşte, 2023 yılında meydana gelen deprem sonrasında uzun mamul tüketiminde gözlenen yüksek oranlı artışlar nedeniyle yaşanan baz etkisinin ortadan kalkması etkili oldu." bilgisini verdi.

Ocak-nisan döneminde ihracatın yüzde 49,4 artış gösterdiğini belirten Yayan, yassı ürünlerde yüzde 84,4 artış yaşanmasının, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması adına olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Yayan, yılın ilk 2 ayında düşük oranlı da olsa artan ithalatın marttan itibaren azalma eğilimine girmesiyle toplam çelik ürünleri ithalatının yüzde 5,9 düşüş gösterdiğine işaret etti. Dampingli ve devlet destekli ithalatın yoğun olarak gerçekleştirildiği Uzak/Doğu ve Güney Asya bölgelerinden gerçekleştirilen ithalatın ise yüzde 37 artışla 2,8 milyon ton seviyesine yükseldiğini belirten Yayan, ihracattaki ve üretimdeki artışın sürdürülebilir kılınmasını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının eski seviyelerine çıkabilmesi için başta Çin ve Uzak Doğu ülkeleri için olmak üzere ABD'nin ve AB'nin uyguladığı tedbirlerin benzerlerinin Türkiye tarafından da acilen alınmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.