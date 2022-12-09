Türkiye’nin havadaki gözü olacak: Tarih verildi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık koordinasyonunda, ASELSAN ev sahipliğinde gerçekleştirilen Radar Çalıştayı'nın üçüncüsüne Milli Savunma Bakanlığı, SSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili firmaların temsilcileri katıldı.
"MEMNUNİYET VERİCİ SONUÇLAR ALDIK"
İsmail Demir, çalıştayda yaptığı konuşmada, ihtiyaç ve tedarik makamları ile bu alanda faaliyet gösteren ve teknolojik altyapıya sahip savunma sanayisi firmaları, üniversite ve araştırma kuruluşları nezdinde farkındalık oluşturma ve ortak hedef belirleme yönündeki çabalardan memnuniyet verici sonuçlar aldıklarını ifade etti.
"GEÇEN 6 YIL İÇİNDE YENİ MİLLİ RADAR ÜRÜNLERİ GELİŞTİRDİK"
Elektronik harp alanında dünyadaki yarışın içinde yer almak, ekosistemdeki paydaşları bir araya getirmek ve bu vesileyle teknoloji yolculuğunda birlikte hareket etmek amacıyla yürüttükleri çabalar neticesinde geçen 6 yıl içinde yeni milli radar ürünleri geliştirildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:
"Mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık, inşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında AESA teknolojisini kullanan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp'in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp'in ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuşlu sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif faz dizili burun radarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek. Kullandığımız bir tabir var. Aslında harekat alanının özeti, fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu."
HAVA TRAFİK RADAR SİSTEMİ
Demir'in Radar Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk kez teslim edildiğini açıkladığı Hava Trafik Radar Sistemi (HTRS), SSB tarafından başlatılan proje kapsamında ASELSAN ve yerli alt yüklenicileri tarafından hayata geçirildi.
YAZILIMINI TÜBİTAK GELİŞTİRDİ
HTRS'nin radar, haberleşme ve kayıt sistemini ASELSAN, yazılımını ise TÜBİTAK geliştirdi.
2024 YILI SONUNA KADAR 11 HAVAALANINDA HİZMETE GİRECEK
Askeri ve sivil havacılık amaçlı geliştirilen yaklaşma radar sistemi HTRS, 2024 yılı sonuna kadar 11 havaalanında hizmete girecek ve yaklaşma kontrol hizmetleri bu sistemle gerçekleştirilecek. Böylece hava trafiği artık milli bir radar sistemiyle yönetilecek.