Türkiye’nin ihracatında rekor rakam! Bakan Bolat: 7 ayda milyarlarca doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10'uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı'nın açılışında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, mal ve hizmetler toplamında ihracatın temmuz itibarıyla 401 milyar doları aştığını belirterek, bu rakamın milli gelirin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini söyledi.
İHRACAT 401 MİLYAR DOLARI AŞTI
Bakan Bolat, Türkiye'nin Avrupa'nın fuar merkezi, İstanbul'un ise fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldiğini belirtti.
Bolat, "İhracat şu anda 400 milyar doları aştı; Temmuz itibarıyla 401 milyar dolar mal ve hizmetler toplamı olarak. Bu milli gelirimizin 1/4'ü demek. Türkiye'nin milli gelirine yüzde 25 net pay veren çok önemli bir sektör. Allah'a çok şükür, tekstilde çıkış başladı yukarı doğru. İhracatta artışı var." dedi.
Konfeksiyon ihracatının yılın ilk 7 ayında geçen yılki seviyeye yakın seyrettiğini belirten Bolat, yılın ikinci yarısında sektörün de artıya geçeceğine inandığını söyledi.
Bolat, Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalite, teknolojik üstünlük, hızlı teslimat, tasarım, moda ve marka değerlerinin ihracata önemli katkı sağladığını ifade etti.
HAZIR GİYİMDE 7 AYDA 17,5 MİLYAR DOLAR AŞILDI
Türkiye'nin tekstil ve giyimde dünyada önemli bir tedarikçi konumunda bulunduğunu belirten Bolat, hazır giyimde yılın ilk 7 ayında ihracat değerinde yüzde 10 artış gerçekleştiğini söyledi.
Bolat, "Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda yüzde 10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu, Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum. Bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin dünyada tekstil ve giyimde 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü tedarikçi konumunda olduğunu belirten Bolat, geçen yıl tekstil, giyim ve ev tekstili ihracatının 31 milyar dolar olduğunu hatırlattı.
Bolat, "Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA BİRLİĞİ
Hazır giyim sektöründe Irak, Ürdün, Bulgaristan ve Rusya'ya yönelik ihracatta yüzde 20'nin üzerinde artışlar görüldüğünü belirten Bolat, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği olduğunu söyledi.
Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD'nin hazır giyimde öne çıkan pazarlar olduğunu belirten Bolat, Avrupa ekonomisindeki durgunluğun Türkiye ihracatını da etkilediğini ifade etti.
Bolat, Bakanlığın araştırmasına göre Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme oranındaki 1 puanlık artışın Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,5'lik artış sağladığını belirterek, "O anlamda bizim de tabii kalben dileğimiz Avrupa Birliği ekonomilerinin bir an önce canlanması" diye konuştu.
HİZMET İHRACATI 128 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Bolat, Türkiye'nin mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da önemli artış sağlandığını belirtti.
Bakan Bolat, "89 milyar dolarla devraldığımız hizmet ihracatında da 128 milyar dolara çıkarak yaklaşık 39-40 milyar dolarlık bir artışı görmüş olacağız" dedi.
Mal ihracatında da artış yaşandığını belirten Bolat, "254 milyar dolarla devraldık o yıl. 280 milyar doları bu ay sonunda inşallah açıklamak nasip olacak gibi görünüyor, 25-26 milyar dolar mal ihracatında." ifadelerini kullandı.
Bolat ayrıca, çok boyutlu küresel mücadeleler ve ekonomik koşullara rağmen enflasyonun yüzde 31 seviyesine indirildiğini belirterek, yaklaşık 45 puanlık gerilemeye işaret etti.
VALİ GÜL: BU AMİRAL GEMİSİNİN BAŞARISI ÜLKEMİZİN BAŞARISI
İstanbul Valisi Davut Gül de fuarın açılışında yaptığı konuşmada hazır giyim ve tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine değindi.
Gül, "Bu amiral gemisinin başarısı ülkemizin başarısı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güvenli bir liman olarak, başta 86 milyon olmak üzere üreticilerin üretimlerini yapabilecekleri güvenli bir ortamın devam etmesi, bununla birlikte de dünyadaki gelişmelerle birlikte zaman zaman talebin daralması, zaman zaman çeşitli ekonomik sıkıntıların olmasıyla birlikte, ama aslolan üretim zincirinin, tüketim zincirinin devam edebileceği bir ortamın sağlanması en önemli başarı" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edildi ve kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bolat, daha sonra fuara katılan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.