Türkiye’nin ihracatında rekor rakam! Bakan Bolat: 7 ayda milyarlarca doları aştı

HAZIR GİYİMDE 7 AYDA 17,5 MİLYAR DOLAR AŞILDI

Türkiye'nin tekstil ve giyimde dünyada önemli bir tedarikçi konumunda bulunduğunu belirten Bolat, hazır giyimde yılın ilk 7 ayında ihracat değerinde yüzde 10 artış gerçekleştiğini söyledi.

Bolat, "Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda yüzde 10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu, Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum. Bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada tekstil ve giyimde 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü tedarikçi konumunda olduğunu belirten Bolat, geçen yıl tekstil, giyim ve ev tekstili ihracatının 31 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Bolat, "Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.