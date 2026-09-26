Türkiye’nin ihracatında yeni eşik: Bakan Bolat hedefi açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IBF Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mal ihracatının son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak 280 milyar doları aştığını belirten Bolat, eylül ayında da mal ve hizmet ihracatının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Bolat, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte fuar alanındaki stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle görüştü ve ürünler hakkında bilgi aldı.