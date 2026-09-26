Türkiye’nin ihracatında yeni eşik: Bakan Bolat hedefi açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IBF Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mal ihracatının son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak 280 milyar doları aştığını belirten Bolat, eylül ayında da mal ve hizmet ihracatının yükselmeye devam ettiğini söyledi.
Bolat, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte fuar alanındaki stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle görüştü ve ürünler hakkında bilgi aldı.
70 ÜLKEDEN 400 KİŞİLİK ALIM HEYETİ
MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nın 1993 yılında ilk kez İzmir'de düzenlendiğini belirten Bolat, etkinliğin İslam ülkeleri ve dünyadaki Müslüman topluluklar arasındaki ticari entegrasyonu güçlendirmek amacıyla planlandığını söyledi.
33 yılın ardından fuarın bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini ifade eden Bolat, 2000 yılından sonra etkinliğin iki yılda bir gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bolat, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de düzenlenen fuara ilişkin şu bilgileri verdi:
"70 ülkeden 400 kişilik alım heyetleri getirildi. Toplamda 10 bine yakın yurt dışından ziyaretçiler var. Toplam yurt içi ziyaretçilerle birlikte 80 bini aşması bekleniyor. Sadece ilk 3 günde 70 bin civarında kayıtlı ziyaretçi fuarı gezmişler, ziyaret etmişler."
Türkiye'nin hedefinin dünya genelinde ticaret ve ortaklıkları artırmak olduğunu belirten Bolat, fuarların bu hedef doğrultusunda önemli araçlar olduğunu söyledi.
Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası fuarları ve firmaların bu organizasyonlara katılımlarını desteklediklerini belirterek, İstanbul'un fuarcılık alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.
"İHRACAT BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedefini sürdürdüğünü belirten Bolat, ihracatın ekonominin büyümesindeki rolüne dikkat çekti.
Bolat, "İhracat bizim kırmızı çizgimizdir. Daha çok mal ve hizmet dünyaya satarak hem döviz kazanıp ithalatımızı yapabileceğiz hem cari işlemler dengemizi istikrarlı bir şekilde sürdürebileceğiz hem de Türkiye'nin ismini, ürünlerinin, hizmetlerinin kalite ve marka değerini bütün dünyaya tanıtmış olacağız." dedi.
İhracatta son 8 aylık performansın iyi gittiğini belirten Bolat, mal ihracatının 185 milyar doları aştığını söyledi.
"Toplam mal ihracatı son 12 ay yıllıklandırılmış olarak 280 milyar doları aştı. Eylül ayı sonunda da sevindirici rakamların gelmesini müjdeleyebilirim. Şu ana kadar gün gün, saat saat yaptığımız takiplerde mal ve hizmet ihracatımız Eylül'de de yükseliyor, iyi gidiyor. İnşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Bolat, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, MÜSİAD yönetimi ve fuara katılan firmalar başta olmak üzere Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayanlara teşekkür etti.