Türkiye’nin iki dev ulaşım projesine uluslararası ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (International Road Federation-IRF Global) tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'ne (Global Road Achievement Awards-GRAA) ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, dünya genelinde yol ve ulaşım altyapısı alanında hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği organizasyonda Türkiye'nin bu yıl iki ayrı kategoride ödüle layık görüldüğünü belirtti.

"BU YIL İKİ PROJEMİZLE TÜRKİYE'NİN ADINI DÜNYAYA DUYURDUK"

Türkiye'nin ulaşım altyapısında hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda takdir görmeye devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Uluslararası Yol Federasyonu tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde bu yıl da iki projemizle Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Aydın-Denizli Otoyolumuz 'Proje Finansmanı', Yusufeli Viyadüğümüz ise 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü" dedi.

Ödüllerin, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenecek 9. IRF Küresel R2T (Yollar ve Yarınlar) Konferansı ve Sergisi kapsamında sahiplerini bulacağını belirten Uraloğlu, ödül töreninin 5 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

"IRF KÜRESEL YOL BAŞARI ÖDÜLLERİ'NDE TOPLAM 9 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜK"

Türkiye'nin önceki yıllarda da Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2019 yılından bu yana IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde toplam 9 ödüle layık görüldük" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ödül kazanan projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprümüz 'Dizayn' kategorisinde, 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde, 2022 yılında ise yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. 2023 yılında Zigana Tünelimiz 'Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğümüz 'Kalite Yönetimi' kategorisinde ödül kazandı. 2024 yılında Kömürhan Köprümüz 'Yapım Metodolojisi', 2025 yılında Ankara-Niğde Otoyolumuz 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu yıl da Aydın-Denizli Otoyolumuz ve Yusufeli Viyadüğümüzle iki yeni ödül kazanmanın gururunu yaşıyoruz."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör