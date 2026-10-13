Türkiye’nin iklim gündemine dair her şey bu webinarda…

Para Dergisi'nin Halkbank ve Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin 17'nci edisyonu "Yeşil Geleceği Şekillendirmek: Dönüşüme Yön Vermek" ana temasıyla gerçekleşecek.

Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ele almak ve yeşil dönüşümün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak açısından önemli bir fırsat sunarken, öncesinde düzenlenecek bu webinar, Türkiye'nin iklim gündemini daha kapsamlı değerlendirme ve fikir alışverişi ortamına katkı sunmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak olan webinar T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş'ın "COP31 SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI" konulu özel oturumuyla devam edecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Abdullah Başar'ın "YEŞİL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI" konulu özel oturumuyla sürecek.

Webinarın ilk paneli "SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSIN GELECEĞİ" temasını ele alacak. Panelin moderatörü, Vatut Teknoloji Kurucu Ortağı, Para Dergisi Yazarı Doç. Dr Ali Efe İralı ve konuşmacılar ise ARGE Danışmanlık Yönetici Ortağı Erkin Erimez ve CARF Baş Araştırmacısı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hulusi Bahcivan olacaklar. 17. Yeni Nesil Girişimcilik webinarı "SANAYİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ" başlıklı panelle devam edecek.

Awen For Us Kurucusu, Sosyal Fayda Danışmanı Dr. Aylin Löle moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve UN SDSN Türkiye Direktörü Tamer Atabarut ve TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü olacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör