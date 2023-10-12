Türkiye’nin ilk güneş takip sistemli tarım GES’i açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli tarım arazisi üzerine kurulu güneş enerjisi santrali (GES) Ayaş Tarım GES'in örnek ve önemli bir proje olduğunu, benzer projelerin Bursa ve Kayseri'de de hayata geçirileceğini bildirdi.

Dönmez, Ayaş Tarım GES'in açılışında yaptığı konuşmada, tarım alanlarının Türkiye için oldukça kıymetli olduğunu, söz konusu projenin başarılı olması halinde, Ayaş'taki diğer çiftçilerin de bundan faydalanacağını söyledi.

Benzer projelere Bakanlığın destek vermeye devam edeceğini belirten Dönmez, "ODTÜ-GÜNAM tarafından yürütülen bu proje, üniversite, sanayi ve tarım odaklı olması açısından güzel ve önemli bir proje. Kayseri'de ve Bursa'da da benzer tarım GES projeleri olacak. Türkiye'de girişimci ekosistemi var. Akademi ve girişimci kabiliyeti yüksek. Bölgede örnek bir ülke. Bu özelliklere sahip insanları bir araya getirmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bu tarz projelerin artması ile finansman olanaklarının da yaygınlaşacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hayalimde gençlerin, nitelikli çocukların kırsalda çalışması var. Her şeyi babadan dededen kalan yöntemlerle basit şekilde yaparsak biz bunu maliyetlerle kurtaramayız, teknolojiyi kullanmamız lazım. Bunları büyütecekler. Yazılımlarla veriyi kontrol edecekler. İki tane Kayseri'de ve bir tane de Bursa'da Tarım GES projeleri olacak. Tarım GES'ler yaygınlaştığı müddetçe desteğimiz artacak. Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB ile desteklerimiz artacak. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda uluslararası fonlar fazla. Düşük faizli uygun vadeli kredilerin peşindeyiz. Biz devlet olarak bu yükün bir kısmını absorbe ediyoruz. Benzer projeler yaygınlaştıkça finansman da kolaylaşacak."

ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan da bu yıl GÜNAM'ın 15. yılına girdiğini belirterek, GÜNAM'ın en büyük hedefinin hücre teknolojisinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

GÜNAM içinde modül teknolojileri birimi oluşturulduğunu dile getiren Turan, "Bu birimimiz çok büyük başarı kazandı. Fotovoltaik (PV) sistemler büyük santrallerde kullanılıyor. Herkese PV sistemlerini anlattık. Herkes bu konuda ikna oldu. Bundan sonra yeni bir dönem var. Her yere PV çalışmaları yapmak istiyoruz. Örneğin yüzer PV sistemleri yaygınlaşıyor. Ankara'da bir yüzer güneş enerjisi projesi yapılıyor. Panellerin araçlara entegrasyonu mümkün, binalara entegrasyonu da yapılıyor. Tüm bunlar bizi merkez olarak heyecanlandırıyor. Bu gelişmeler faaliyet alanlarımızın gelişmesine katkı sunuyor. Performansımızı artırıyor. " diye konuştu.

"AKA OLARAK 1141 PROJE DESTEKLEDİK"

Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, AKA'nın bölgesel kalkınmadan sorumlu 26 kalkınma ajansından biri olduğunu ve temel görevlerinden birinin kurumlar arası iş birliği alanlarının genişletilmesi olduğunu anlattı.

Doğrukök, Ayaş Tarım GES'in AKA tarafından desteklenen en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, "Ajans olarak sürdürülebilir kalkınma gündemimizde bulunuyor. Ekonomik büyüme çevresel ve sosyal kalkınma ile gerçekleşiyor. AKA olarak kuruluştan bu yana 1141 proje destekledik. 2023 itibarıyla 1,1 milyar lira destek verildi. Projelerin toplam tutarı eş finansman ile 2,4 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

ODTÜ -GÜNAM Modül Teknolojileri Birim Koordinatörü Doç Dr. Talat Özden de 30 Haziran itibarıyla Tarım GES tesisin tamamlandığını, arazide ise şu ana kadar salatalık, domates, havuç, kırmızı lahana, biber, ıspanak gibi bir çok sebzenin yetiştirildiğini söyledi.

Özden, ODTÜ- GÜNAM olarak söz konusu Tarım GES projesinde hedeflerinden birinin veri seti oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için çok önemi. Tarım GES tasarım metodolojisini belirleyecek doğru veri setini oluşturmaya çalışacağız. Bu proje bizim için güzel bir kaldıraç noktası oldu. Hem cesaretlendik hem de bir çok yeniliği öğrenince, literatüre de hakim olunca bir çok proje yazdık." dedi.

AYAŞ TARIM GES'TE ÇİFT YÜZLÜ PANELLER KULLANILDI

Ayaş Tarım GES'te yükseltilmiş fotovoltaik (PV) güneş panelleri yardımıyla enerji üretimi ve tarımsal faaliyetlerin eş zamanlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Toplam 122 kilovat pik (kWp) kurulu güce sahip paneller kullanılarak donatılmış arazide çift yüzlü (bifacial) panel teknolojisinden faydalanıldı. Santral yüksekliği 3,5 metre, panellerin konumlandırılması ise doğu-batı yönelimli, tek eksenli ve güneş takibi olacak şekilde tasarlandı.