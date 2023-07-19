Türkiye’nin ilk İDA’sında bir ilk daha

ULAQ teknelerinin otonom hareket ve sürü çalışmalarında faydalanılan seyir simülatörü uzak kaptan eğitimlerinde de kullanılmak üzere yeniden yapılandırıldı. Uzak kaptan kursiyerleri, teorik bilgilendirme aşaması sonrasında, sahada fiili seyirlere çıkmadan, sanal ortamda hazırlanmış farklı parkurlarda, gerçek tekne kontrol araçlarını kullanarak ULAQ simülatöründe eğitim alabilecek. Hazırlanan eğitim parkurları içerisinde, limandan ayrılma ya da liman geri gelme senaryoları ile açık deniz seyirlerine de yer verildi. İnsanlı tekneler ile birlikte, trafik içerisinde seyir imkânı da ULAQ simülatörü kapsamında sunuluyor.

Yapılan tüm seyirler uzman eğitimciler tarafından izlenebilirken, gerek olması durumunda seyir sırasında yeni trafik bileşenleri görev sahnesine eklenebilecek. Farklı taktiklerin denenebilmesi ve en iyi yöntemin bulunabilmesi için parkur baştan tekrar edilebilecek. Kursiyerlerin farklı koşullarda hareket alternatiflerine hâkim olmaları da ULAQ simülatörü ile sağlanacak.