Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı. Uraloğlu, "KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu." ifadelerini kullandı.

KIZILELMA'NIN TARİHî BAŞARISI BİRİNCİ YILINDA ÖLÜMSÜZLEŞECEK

Bakan Uraloğlu, millî insansız savaş uçağının havacılık tarihine geçen başarısının birinci yıl dönümünde anma puluyla yaşatılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "KIZILELMA'nın bu tarihî başarısını anma puluyla ölümsüzleştireceğiz. 'Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma' konulu anma pulumuzu ve ilkgün zarfımızı 29 Kasım 2026 tarihinde tedavüle sunacağız." açıklamasında bulundu.

TEKİRDAĞ'DA İLKGÜN DAMGASI KULLANILACAK

Bakan Uraloğlu, 29 Kasım tarihinde Tekirdağ PTT Müdürlüğünde "Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma 29.11.2026 TEKİRDAĞ" ibareli ilkgün damgasının da kullandırılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Filatelik ürünlerimiz PTT iş yerlerimizde ve www.filateli.gov.tr internet adresimizde satışa sunulacak." dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör